Brincadeira no treino do Brasil 'transformada' em confusão

Viralizou nas redes sociais e também na imprensa internacional (veja-se o caso do 'Olé' ) uma imagem do treino da seleção brasileira deste domingo, no qual supostamente Vinícius Jr. se teria desentendido com Richarlison, chegando ao ponto de terem de ser separados por Dani Alves. Mas neste caso, a imagem engana. É que tudo não passou de uma brincadeira, como se pode ver neste vídeo partilhado pelo Globoesporte...