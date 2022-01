Britânico fez história no BMX com movimento surreal

A carregar o vídeo ...

O britânico Kieran Reilly, de 20 anos, fez este fim de semana história no BMX, ao tornar-se no primeiro de sempre a conseguir fazer um 'triple flair'. O movimento histórico, feito no Asylum Skatepark, em Nottinghamshire, consitiu em fazer três backflips completos e uma rotação de 180º no final. Escreve a Red Bull que este é um movimento que já foi tentado no passado... "nos vídeojogos".