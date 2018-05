Britânicos afinam a voz com cântico para Salah

Mohamed Salah é uma das figuras da final da Liga dos Campeões, que este sábado coloca frente-a-frente Liverpool e Real Madrid, e em Kiev os adeptos britânicos afinam a voz com cântico para o avançado egípcio: "Mohamed Salah, a gift from Allah. He came from Roma, to Liverpool. He’s always scoring, it’s almost boring. So please don’t take Mohamed away"