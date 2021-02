Bronca no Brasil: Vasco vai pedir anulação do jogo com o Internacional por causa deste golo

A carregar o vídeo ...

Está instalada a polémica no Brasileirão a duas jornadas do fim. O Vasco da Gama perdeu em casa com o Internacional por 2-0 mas vai pedir a anulação do jogo. Tudo por causa do lance que resultou no primeiro golo da equipa de Porto Alegre. Aos 10 minutos, na sequência de um livre, Rodrigo Dourado marcou e alegadamente o golo acabou validado após um problema com o VAR. Pouco depois, durante a transmissão, foi explicado que a linhas estavam descalibradas, só que no final do jogo a CBF esclareceu, em comunicado, que o lance foi analisado pelo VAR e "não foi constatado nenhum erro claro da arbitragem de campo". Nesta altura o Vasco luta pela manutenção e o Internacional discute o título com o Flamengo - separados por um ponto e com duelo entre ambos marcado para domingo -, por isso este lance promete agitar e muito a reta final da prova. [Vídeo: Twitter]