Bronca no Espanyol: Raul de Tomas ganhou penálti, tirou bola ao colega e fugiu com ela

Raul de Tomas marcou este fim de semana pelo quarto jogo consecutivo, mas o desfecho desta última partida poderia ter sido muito diferente para o avançado ex-Benfica. Tudo porque o dianteiro do Espanyol fez 'birra' depois de ganhar uma grande penalidade, 'pegou-se' com dois colegas e impôs ser ele a marcar o penálti. Para sua sorte a bola acabou no fundo da rede, mas as imagens da reação de Embarba e Calleri dizem muito sobre o ambiente que este momento criou... A título de curiosidade, o Espanyol acabaria mesmo por perder por 2-1 e de nada valeu este golo de RDT. (Vídeo: Movistar+)