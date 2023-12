Bruma fechou as contas do Vizela-Sp. Braga com um golo que fez lembrar... futsal

Este é um daqueles tipos de golos que normalmente se vê no futsal em situações de 5x4, quando uma equipa aposta tudo e acaba por sofrer com um passe para a sua baliza deserta. Foi um lance idêntico que esta sexta-feira fechou o resultado do Vizela-Sp. Braga , com Bruma a ser o autor do golo bracarense. Já nos descontos, numa altura em que o Vizela procurava o golo do empate, o guarda-redes Buntic subiu à área bracarense para criar desequilíbrios, mas viu a sua equipa perder a posse de bola ainda antes de efetuar um cruzamento. Ainda longe da baliza, mas com ela escancarada, Bruma acabou por fazer um passe longo e fixar o resultado final em 3-1, para descanso de Artur Jorge e dos adeptos do Sp. Braga presentes nas bancadas do Estádio do Vizela.