O pequeno Bruninho conheceu Neymar e não evitou as lágrimas. A criança de 9 anos, adepta do Santos, que foi insultada por ter pedido a camisola de um jogador do Palmeiras,e Neymar fez questão de lhe oferecer uma camisola da seleção autografada. (Vídeo Twitter)