«Bruno, Bruno, Bruno!»: a ovação dos adeptos do Man. United a Bruno Fernandes

Bruno Fernandes caiu nas graças dos adeptos do Manchester United. Aos 66 minutos do encontro diante do Derby County, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, o médio português fui substituído e deu lugar a Andreas Pereira. À saída do terreno de jogo, o camisola 18 dos red devils contou com uma ovação dos adeptos. [Vídeo: Twitter]