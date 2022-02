A carregar o vídeo ...

Bruno Coelho, capitão da Seleção Nacional de futsal, foi questionado sobre o possível adversário de Portugal nas meias-finais do Europeu, assumindo que a Espanha proporciona "um bom jogo" para os amantes da modalidade. Ainda assim, Bruno Coelho afirmou que o foco dos jogadores está no que a equipa lusa pode ou não fazer já no próximo embate. [Vídeo: UEFA]