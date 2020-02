Bruno Fernandes ainda agora chegou ao Manchester United e já tem cântico dos adeptos

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes ainda só disputou um jogo pelo Manchester United mas os adeptos dos red devils já estão impressionados com o internacional português. De tal forma que já criaram uma música dedicada ao médio contratado ao Sporting. E com Cristiano Ronaldo ao 'barulho', sinal de que já é visto como craque em Old Trafford. Estas foram imagens gravadas antes da partida de sábado, com o Wolverhampton. "Bruno, Bruno, Bruno. Came from Sporting like Cristiano. He goes left he goes right, makes defences look shite. He’s our Portuguese magnifico"