Bruno Fernandes após triunfo dramático: «As grandes equipas têm de acreditar até ao fim»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes congratulou-se com o, uma vitória dramática, conseguida já depois de o árbitro apitar para o final do encontro e com um golo do médio português, de penálti. O jogador reconhece que os red devils cometeram alguns erros e que tiveram sorte. Mas penaliza-se pela falta que cometeu na área, que deu o primeiro golo dos seagulls, de penálti. (Vídeo Twitter)