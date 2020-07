Depois do golo de penálti que abriu o ativo no triunfo frente ao Aston Villa , Bruno Fernandes voltou a ser decisivo na equipa do Man. United com uma assistência. O português cobrou um pontapé de canto, viu Pogba em boa posição e o francês fez o resto. Foi a 6.ª assistência de Bruno Fernandes na Premier League. [Vídeo: VSports]