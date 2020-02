A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes rumou ao Manchester United em janeiro mas continua a acompanhar os jogos da liga portuguesa, como mostrou este sábado nas stories do Instagram, onde deixou recados a João Palhinha, autor do golo da vitória do Sp. Braga frente ao Benfica , e a Jovane, que marcou de penálti no empate do Sporting com o Rio Ave