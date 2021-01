A carregar o vídeo ...

Faz este sábado um ano que Bruno Fernandes aterrou em Old Trafford e para assinalar o momento a Premier League partilhou este vídeo no qual mostra os melhores momentos do português. Na mesma publicação são também destacados os números que explicam a sua influência: "34 jogos, 19 golos, 14 assistências, 4 prémios de jogador do mês".