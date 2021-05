Bruno Fernandes corrige jornalista: «Sporting Clube de Portugal, por favor»

A carregar o vídeo ...

Normalmente, de forma a distinguir dos outros Sporting do mundo do futebol, a imprensa inglesa (mas também a espanhola ou italiana, por exemplo) costumam apelidar o Sporting como 'Sporting Lisbon', em referência à cidade de onde é originário. Contudo, há muito que os adeptos dos leões batalham para que a identificação seja feita como Sporting Clube de Portugal e esta quarta-feira esse 'movimento' ganhou um novo 'elemento': Bruno Fernandes. Tudo aconteceu quando um jornalista perguntou ao médio do Manchester United sobre as eventuais semelhanças entre a invasão da Academia de Alcochete e os recentes incidentes com adeptos dos red devils... Bruno Fernandes ia dizendo "Sporting Lisbon", mas depois ainda corrigiu a tempo!