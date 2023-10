A carregar o vídeo ...

No final do Portugal-Eslováquia (3-2) que valeu a 'qualificação-relâmpago' da Seleção Nacional para o Euro'2024, Bruno Fernandes não poupou nos elogios a Cristiano Ronaldo, que bisou na partida no Estádio do Dragão e leva já 125 golos de quinas ao peito