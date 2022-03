Bruno Fernandes cumpre desejo de jovem adepto da Sanjoanense

A carregar o vídeo ...

Henrique Queirós, adepto da AD Sanjoanense, recebeu dois bilhetes da FPF e estará esta quinta-feira no Dragão a torcer pela Seleção Nacional. Fã de Bruno Fernandes, este jovem, de 12 anos, espera ver um golo do craque e até já lhe sugeriu um festejo. Um pedido ao qual o médio do Man. United aderiu, nas redes sociais, prometendo ainda oferecer uma camisola a este jovem, que passou recentemente por uma tragédia, depois da morte da mãe e, mais recentemente, do pai.