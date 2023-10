A carregar o vídeo ...

Ana Pinho, mulher de Bruno Fernandes, partilhou um vídeo nas redes sociais no qual se ouve a filha mais velha do casal, Matilde, a cantar 'A Portuguesa' antes do Portugal-Eslováquia , ao lado do irmão Gonçalo que... a tenta acompanhar. "Nada me deixa mais orgulhoso do que isto", escreveu o internacional português ao republicar as imagens nas stories do Instagram