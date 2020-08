A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes e Victor Lindelöf protagonizaram um momento tenso logo depois do golo de Luuk de Jong, depois de o português ter corrigido o sueco na sequência desse lance. O ex-Benfica não gostou e respondeu à letra. Primeiro com um insulto em inglês e depois com uma frase que não podemos aqui reproduzir... em português.