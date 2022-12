A carregar o vídeo ...

Normalmente há quem procure uma foto com os jogadores, mas neste caso houve quem tivesse sido procurado para uma selfie... pelos craques. Aconteceu após o Portugal-Suíça, com Bruno Fernandes e Nuno Mendes a irem ao encontro do popular Negrete, que estava nas bancadas do Estádio Lusail, para registarem o momento.