Bruno Fernandes e o episódio com Guardiola: «Deixou-me louco e não merecia o meu respeito naquele momento»

A carregar o vídeo ...

Em entrevista ao canal de Youtube 'Football Daily' Bruno Fernandes comentou o episódio em que mandou calar o técnico Pep Guardiola durante o dérbi de Manchester e explicou os motivos que originaram essa atitude. "As palavras que ele me disse enlouqueceram-me e naquele momento não merecia o meu respeito. Agora, fora do campo, calma, eu não farei isso outra vez", explicou o médio português do Manchester United. [Vídeo: Twitter]