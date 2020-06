Bruno Fernandes: «Em Inglaterra corre-se o mesmo que em Itália ou em Portugal»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes explicou, em declarações à conta de Instagram 'Talent Ain't Enough' que os jogadores na Premier Leage não correm mais quilómetros do que na Liga portuguesa ou na Serie A. "Em Inglaterra a intensidade não advém da distância que se corre, porque corre-se o mesmo que em Itália ou em Portugal, mas talvez se tenha de correr com maior intensidade. Recuamos mais rápido e às vezes quando se recupera a bola temos espaço para atacar outra vez. Então andamos em alta velocidade durante mais minutos do que em outros países", considerou o médio do Manchester United. (Vídeo Instagram)