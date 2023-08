A carregar o vídeo ...

O Boavista comemora esta terça-feira 120 anos de história e o internacional português Bruno Fernandes deixou a sua mensagem à 'família' axadrezada com um pedido especial: "Que o Boavista volte a ser o Boavistão". O médio do Manchester United de 28 anos completou a sua formação no clube. [Vídeo Twitter Boavista]