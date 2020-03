Bruno Fernandes marca ao guarda-redes Dalot, festeja à Ronaldo e... quem perde, paga?

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes aproveitou a vida de isolamento para treinar remates com Diago Dalot, numa baliza reduzida e na casa de um dos jogadores do Manchester United. Depois de conseguir marcar um golo ao lateral de origem, o ex-Sporting festejou à Cristiano Ronaldo e lançou o repto: 'Quem perde, paga?' O certo é que o vídeo acaba com Bruno a ir procurar a bola numa zona com várias árvores. "Depois de tudo, quem ganhou Bruno Fernandes? Deixemos as pessoas decidir...", vincou Dalot através do Twitter.