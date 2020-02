Bruno Fernandes não esquece Jorge Jesus: das lições do mestre à fotografia enviada por Matic

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes não esquece Jorge Jesus, com quem trabalhou no Sporting na temporada 2017/18. Numa entrevista ao jornalista brasileiro Renato Senise, correspondente da RedeTV em Londres, o internacional português recordou as lições do atual treinador do Flamengo e admitiu que foram muito importantes para a sua carreira, realçando que o técnico português percebe de futebol "como poucos". O craque do Manchester United disse ainda que continua em contacto com Jorge Jesus e revelou uma resposta curiosa do técnico a uma fotografia enviada por Matic.