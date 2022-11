Bruno Fernandes: «Não li a entrevista de Cristiano Ronaldo, por isso estou bem com esse tema»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes assumiu esta quinta-feira, em zona de entrevistas rápidas aos microfones da 'Sky Sports', não ter qualquer tipo de problema com Cristiano Ronaldo devido às declarações polémicas do companheiro de equipa e de seleção sobre o Manchester United.



As declarações de Bruno Fernandes na íntegra:



"Não li a entrevista de Cristiano Ronaldo, por isso estou bem com esse tema. Já o disse anteriormente, agora é o momento de estarmos concentrados na Seleção Nacional e em Portugal. O selecionador já falou sobre isso, só interessa a Seleção. Ele deixou isso muito claro desde 2017, altura em que eu vim para a Seleção Nacional. O que mais importa aqui é a equipa e nós como um todo. Temos de estar focados no Campeonato do Mundo porque não é algo que aconteça assim com tanta frequência. O Cristiano teve a sorte, sorte não, mas teve a oportunidade de jogar algo assim cinco vezes, vai agora para a quinta vez. Estamos todos preparados para isso e para dar o melhor pela equipa."



"E por que diz isso? Eles depois colocaram o som. Não ouviu? Então oiça. Em Portugal nós temos um problema, sabe? Eu estava a ver um canal de televisão, a dizer que foi um cumprimento frio, que foi uma situação má, durante uns 45 minutos. De repente, vão para intervalo, a Federação envia a versão com o áudio, que revela que ele fez uma piada comigo e depois eles regressam de intervalo e dizem que houve uma piada entre nós e terminam o programa a recomendar as pessoas que se quiserem ver para voltarem atrás. Mas as pessoas realmente voltarem para trás vão perceber que houve um problema. Mas se eles dissessem logo o que se passava no vídeo as pessoas saberiam. Agora as pessoas não sabem. Tal como eu disse, isto é a Seleção Nacional. O Manchester United será o meu foco depois do Mundial, de preferência depois do dia 18 de dezembro, a data da final."



"Não tenho um problema com ninguém. Eu faço o meu trabalho. Uma vez um treinador disse-me: 'A única coisa que tu podes controlar é a ti mesmo'. Por isso, eu penso que toda a gente também pensa desta forma. Temos de controlar aquilo que podemos fazer e dar o melhor de nós e é isso."