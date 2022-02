Bruno Fernandes: «Nunca ouvi alguém a queixar-se de táticas e espero que nunca ninguém o faça...»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes assumiu, esta terça-feira, que a chegada de Ralf Rangnick ao Manchester United trouxe "mais identidade" à equipa. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Atlético Madrid, a contar para a primeira mão da Liga dos Campeões, o médio português sublinhou ainda a melhoria que os red devils têm tido desde que o alemão assumiu o comando técnico da equipa e que nunca ouviu ninguém a queixar-se das táticas do treinador. [Vídeo: One Football]