Bruno Fernandes queria juntar-se ao estágio do Manchester United mas a filha não facilitou

É uma cena que se repete na porta de muitas casas: na hora do pai ou da mãe saírem para o trabalho, a pequenada dificulta muitas vezes a tarefa... Ana Pinho, mulher de Bruno Fernandes, mostrou que em casa do internacional português o cenário não é diferente: na hora de se juntar ao estágio do Manchester United (que este domingo defronta o Leeds em jogo da Premier League), o internacional português teve à perna a filha Matilde... [Vídeo Instagram Ana Pinho]