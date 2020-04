A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes aproveitou, esta segunda-feira, o tempo-extra livre para recordar "um dos golos preferidos" da sua carreira. Através de uma publicação na página oficial do Instagram, o médio português do Manchester United lembrou um golo ao serviço dos italianos do Novara, altura em que partilhava balneário com Seferovic, avançado do Benfica. [Vídeo: Instagram]