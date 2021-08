A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes, médio do Manchester United, deu uma entrevista à 'ESPN Brasil' onde falou da possibilidade de um dia ser treinador. Falou de Jorge Jesus com carinho e até brincou, dizendo que se um dia for técnico quer "ser menos chato" do que o agora treinador do Benfica, com quem trabalhou no Sporting. (Vídeo ESPN Brasil)