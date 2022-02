Bruno Fernandes tinha a baliza do Middlesbrough escancarada e acertou... no poste

A carregar o vídeo ...

Corria o minuto 72 do Manchester United-Middlesbrough quando Bruno Fernandes desperdiçou uma oportunidade clamorosa para colocar os red devils novamente na frente do marcador e na eliminatória. Cristiano Ronaldo pressionou o guarda-redes adversário, que fez um passe completamente disparatado e o médio, com a baliza totalmente escancarada, atirou... ao poste. [Vídeo: Emirates FA Cup]