A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da Premier League e tornou-se no primeiro jogador de sempre a alcançar a distinção quatro vezes no mesmo ano. O médio português do Manchester United já tinha sido o melhor do mês em fevereiro, junho e novembro do ano passado. Em dezembro, Bruno Fernandes marcou três golos e fez quatro assistências no campeonato inglês. (Vídeo Premier League/Twitter)