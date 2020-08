Bruno Fernandes voltou ao Bessa e cumpriu sonho a guarda-redes dos sub-17 do Boavista

A carregar o vídeo ...

Rafael Flores tem apenas 17 anos, mas viveu, por estes dias, um dos momentos que seguramente mais vão marcar a sua carreira. O guardião dos sub-17 do Boavista foi chamado ao Bessa, para treinar, mas sem saber com quem. Sem estar a contar, foi surpreendido por... Bruno Fernandes. O craque do Manchester United regressou à casa do Boavista, onde fez a formação, e cumpriu assim um dos sonhos a um dos jovens que se encontra a cumprir uma etapa que ele próprio já atravessou. No vídeo disponibilizado pelos axadrezados, o médio surge a fazer alguns remates à baliza defendida por Rafael e é possível perceber que o jovem guardião não se saiu nada mal.