O Flamengo visitou e venceu, no sábado, o Vasco por 2-1, em jogo da 15.ª jornada do Brasileirão. A ex-equipa de Jorge Jesus até esteve a perder, mas deu a volta ao marcador com Bruno Henrique - alvo do Benfica no último mercado - a marcar o golo que valeu os 3 pontos [Vídeo Youtube]