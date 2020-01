A carregar o vídeo ...

O dérbi da 17.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, e o Benfica, primeiro, com 45, está agendado para esta sexta-feira, às 21h15, no Estádio José Alvalade. Esta quinta-feira, Bruno Lage fez a antevisão da partida e falou de tudo, incluindo de Bruno Fernandes. Deixou também críticas ao horário do jogo.