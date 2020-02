Bruno Lage: «Durante dois/três dias deram-lhe destaque, agora está no Vilafranquense»

A carregar o vídeo ...

Bruno Lage foi confrontado com o facto de haver alguns jovens da equipa do Benfica que perderam influência no onze benfiquista e acabou por dar o exemplo de um jogador, para explicar que nem sempre é fácil os jogadores manterem-se no topo. O técnico sublinha que "quem jogou ontem e não está a jogar hoje só tem que continuar a trabalhar", e exemplificou com o avançado Kikas, que trocou recentemente o Belenenses SAD pelo Vilafranquense, da segunda Liga.