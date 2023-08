Bruno Lage e a lesão de Tiquinho Soares: «Até com uma perna vai lá para dentro...»

A carregar o vídeo ...

Tiquinho Soares sofreu este domingo, durante o empate entre o Cruzeiro e o Botafogo para o Brasileirão (0-0) , uma entorse no joelho esquerdo, que fez com que abandonasse o relvado com queixas em cima do intervalo. Depois da partida, o treinador português Bruno Lage deixou algumas palavras de incentivo ao avançado brasileiro, garantindo que acredita muito no jogador e que este está "tranquilo". (: Botafogo TV)