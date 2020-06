A carregar o vídeo ...

No decorrer do encontro diante do Portimonense, Jardel e Alejandro Grimaldo foram forçados a sair por lesão, dando lugar a Ferro e Nuno Tavares. Na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador do Benfica, Bruno Lage, assumiu que as duas saídas acabaram por condicionar o jogo da equipa. [Vídeo: Sport TV]