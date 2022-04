A carregar o vídeo ...

Bruno Lage abordou esta sexta-feira, na antevisão do encontro de amanhã com o Aston Villa, o futuro de Rúben Neves. O médio português está a fazer uma bela época ao serviço do Wolverhampton e o técnico acredita que será muito difícil mantê-lo nos wolves na próxima época. (Vídeo Sky Sports)