Bruno Lage e o lugar à disposição caso falhe título: «Quando sentir que não sou solução, isso é ponto assente»

O Benfica falhou esta quinta-feira o assalto à liderança isolada do campeonato ao empatar () na receção ao Tondela. Na conferência de imprensa, Bruno Lage foi questionado sobre se, caso falhe a conquista do campeonato, se no final da temporada o técnico colocaria o lugar à disposição. Lage foi perentório na resposta.