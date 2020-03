Bruno Lage e o relvado no Bonfim: «Acho que podíamos ter outro tipo de condições»

A carregar o vídeo ...

À passagem do último quarto de hora do V. Setúbal-Benfica, Pizzi teve a oportunidade de colocar as águias na frente do marcador, mas voltou a falhar um penálti - o terceiro nos últimos dois jogos. Contudo, Bruno Lage diz manter a confiança no capitão do Benfica para a marcação, aproveitando para criticar o estado do relvado do Estádio do Bonfim.