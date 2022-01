Bruno Lage mandou um beijinho para a câmara no final do Man. United-Wolves

A carregar o vídeo ...

Contra todas as expectativas, o Wolverhampton de Bruno Lage foi esta segunda-feira a casa do Manchester United bater a equipa de Diogo Dalot (suplente não utilizado), Bruno Fernandes (suplente utilizado) e Cristiano Ronaldo (titular) por 1-0. No final da partida, o treinador português dos Wolves reagiu ao triunfo com... um beijinho para a câmara da transmissão televisiva. [Vídeo: Football Daily]