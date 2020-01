Bruno Lage: «Ontem cheguei a casa às 19h, no dia anterior às 20h e três dias antes às 20h30»

A carregar o vídeo ...

O Benfica esteve a perder frente ao Aves desde os 20 minutos, graças a um golo de Mohammadi, e só conseguiu dar a volta ao marcador já perto dos 90 minutos, com um golo de André Almeida. No final do encontro, Bruno Lage foi confrontado com a afirmação de Nuno Manta Santos, treinador dos avenses, referindo que as águias entraram de forma displicente na partida. Na resposta, o treinador do Benfica revelou a forma como encarou a semana antes do encontro desta sexta-feira.