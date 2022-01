Bruno Lage perdeu-se na tradução: ir à Europa ou... ir a Marbella?

A carregar o vídeo ...

Na segunda-feira, depois da vitória sobre o Manchester United em Old Trafford, os adeptos do Wolverhampton cantaram o nome de Bruno Lage e pediram ao técnico para levar a equipa às competições europeias. O tema foi falado na conferência de imprensa, mas o técnico português... perdeu-se na tradução.



"Sim, tínhamos esse plano para ir à Europa. Naquela paragem, depois de 15 de janeiro, o plano era ir para Espanha, para Marbella, mas por causa da Covid não podemos ir. Temos de esperar e ficar no Reino Unido e seguir o plano, jogo a jogo", respondeu o português, sendo de seguida corrigido pelo mesmo jornalista: "Acho que eles estavam a falar no grupo da Liga Europa"... Ao perceber a confusão, Bruno Lage não conteve a gargalhada.