O Benfica perdeu (3-2) com o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS. Na conferência de imprensa no final do clássico, Bruno Lage admitiu que as águias partem agora com uma menor vantagem para o rival, mas com a mesma atitude de sempre.