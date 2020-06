A carregar o vídeo ...

O empate () conseguido na visita ao reduto do Portimonense, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, não foi um sinal de falta de confiança por parte da equipa do Benfica. Quem o diz é Bruno Lage, que justificou a sua resposta com a entrada da formação benfiquista na partida, onde esteve a vencer por 0-2. [Vídeo: Sport TV]