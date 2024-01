Bruno Santos cumpre sonho no Dakar'2024: «Longa etapa, muito dura...»

A carregar o vídeo ...

Cumprindo pela primeira vez na sua carreira desportiva o sonho de participar na maior prova de todo-o-terreno do mundo o piloto de Torres Vedras Bruno Santos disputou hoje com sucesso a primeira etapa.



Cumpriu 414 km cronometrados o que o obrigou a estar aos comandos da sua Husqvarna durante mais de seis horas consecutivas no setor seletivo da etapa que ligou Alula a Al Henakiyah.