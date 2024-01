Bruno Santos e a 5.ª etapa do Dakar: «Foi um dia muito bom. Rolei bastante bem»

A carregar o vídeo ...

Bruno Santos concluiu a quinta etapa Rali Dakar 2024, que ligou Al-Hofuf e Shubaytah, no segundo lugar dos "Rookies" e averbou uma notável 9ª posição entre os concorrentes Rally 2. Para o piloto de Torres Vedras o dia foi positivo e conseguiu imprimir um bom ritmo. Amanhã cumpre-se a sexta etapa do Rali Dakar 2024 que conta com um setor seletivo com 584 km cronometrados. A jornada será marcada por um novo desafio a etapa "48H Crono" em que cada concorrente terá de parar pelas 16h00 e acampar numa das seis áreas de descanso que pontuam o percurso da especial. Os pilotos vão passar a noite no deserto completamente isolados do mundo.