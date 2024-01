Bruno Santos: «Foi um dia positivo e muito divertido»

A carregar o vídeo ...

Bruno Santos subiu hoje ao quarto posto entre os "Rookies", no final da terceira etapa que ligou Al Duwadimi a Al Salamiya. A especial contou com 438 km cronometrados e o piloto de Torres Vedras cumpriu o setor seletivo em 5h33m35s. Na classificação geral Bruno Santos sobe para o 38º posto. Amanhã disputa-se a quarta etapa do Rali Dakar 2024, que será a segunda fase da etapa maratona. O setor seletivo vai contar com 299km cronometrados.