Bruno Santos mostra prémios de finalista e de 2.º melhor rookie do Dakar'2024: «Grande satisfação»

"Foi uma grande corrida. Um Dakar duro onde todos os dias foram um grande desafio". Bruno Santos terminou a sua estreia no Rali Dakar e subiu ao pódio da 46ª edição do Rali Dakar ao concluir a competição no segundo lugar do Ranking Rookie a classificação destinada aos pilotos estreantes da competição. O piloto de Torres Vedras revela a satisfação por ter cumprido o sonho de terminar o Dakar.